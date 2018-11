Uuring: populistlikud erakonnad on viimase 20 aastaga Euroopas oma toetust kolmekordistanud

„Populismi järsul tõusul Euroopas on kolm peamist põhjust,” ütles Georgia ülikooli rahvusvaheliste asjade professor Cas Mudde. „Suur majanduslangus, mis tekitas mõned tugevad vasakpoolsed populistlikud parteid lõunas, niinimetatud pagulaskriis, mis oli parempopulistide katalüsaator, ja lõpuks mittepopulistlike erakondade muutumine populistlikeks erakondadeks – nimelt Fidesz ning Õigus ja Õiglus (Poolas).”

„Selliste poliitikute edu on väga palju seotud nende võimega veenda publikut, et nad ei kuulu traditsioonilisse poliitilisse süsteemi. Sellisena on nad võrdsed rahvaga kuni selleni välja, et ei nemad ega rahvas ei kuulu „korrumpeerunud” eliiti,” ütles uuringus mitte osalenud Lissaboni Lusofona ülikooli abiprofessor Cláudia Álvares.

Álvaresi sõnul on populismi tõusus olnud oma roll sotsiaalmeedial. „Viha, mida populistlikel poliitikutel õnnestub kanaliseerida, õhutavad sotsiaalmeediapostitused, sest sotsiaalmeedia on väga aldis emotsioonide kergele levimisele. Lõpptulemus on poliitilise ja ajakirjandusliku diskursuse polariseerumine.”

Kuigi üleüldine trend Euroopas näitab populistide kogutud häälte dramaatilist kasvu, on pildil nüansse. Näiteks Belgias on populistlik flaami natsionalistlik erakond Vlaams Belang olnud juba kümme aastat languses. Populistlikud erakonnad, mis jõuavad valitsusse, on sunnitud oma lubaduste osas kompromisse tegema, mistõttu on nende elu karm.

2015. aastal pärast valimistel 17,5 protsenti häältest kogumist valitsuskoalitsiooniga liitunud Põlissoomlased läksid lõhki ja kahe järeltulijaerakonna toetust on vastavalt kümme ja 1,5 protsenti. SYRIZA toetus Kreekas on langenud 36-lt 25 protsendile.

Paremtsentristlikku vähemusvalitsust toetava Taani Rahvapartei toetus on langenud 21 protsendilt 2015. aastal 17 protsendile. Ka UKIP-i toetus on pärast Brexiti-referendumit kahanenud.

Üle Euroopa on aga pilt selge: 1998. aastal elas riikides, kus vähemalt üks valitsuse liige oli populist, 12,5 miljonit inimest; 2018. aastal on selliseid inimesi 170,2 miljonit.