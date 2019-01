Uuring: Makedoonia perekondade võrgustik on jõudnud valeuudiste levitamisega miljonite inimesteni

Hetkel, kui inimesed veebilehele sisenevad, saab võrgustik reklaamitulu, sest veebilehed on seotud Google’i reklaamivõrgustikuga.

Populaarseim uudis on olnud: „Moslemitegelane: „Meil peavad olema sealihavabad menüüd või me lahkume USA-st.” Kuidas te sellele vastaksite?” Seda on jagatud 630 000 korda, peaaegu ainult Facebookis. See artikkel on isegi kümnendal kohal kõige jagatumate valeuudiste top 50-s, mille on koostanud BuzzFeed News.

Alates 2016. aastast on sellisel moel Facebookis ja Twitteris kogutud 7,16 miljonit „interaktsiooni” - kommentaari, meeldimist ja jagamist. „See tähendab, et jõutud on vähemalt sama paljude inimesteni, aga ilmselt rohkemateni,” kommenteeris Schenk, kes andmeid analüüsis. Kui paljudeni, ei oska ta öelda.

Uudised võetakse üle peamiselt ingliskeelsetest portaalidest alates Fox Newsist kuni kahtlaste vandenõuteooriaid täis blogideni. Levitajatel endal ei ole mingit poliitilist motiivi, neid huvitab raha.