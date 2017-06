Uuring: Jeremy Corbyni võitu ei saa enam sugugi välistada

Suurbritannia leiboristliku partei juhist ja peaministrikandidaadist Jeremy Corbynist võib saada 8. juunil toimuvate erakorraliste üldvalimiste võitja, selgub värskest avaliku arvamuse küsitlusest.

Uuringufirma Ipsos Mori küsitluse kohaselt toetab konservatiive 45% ja leiboriste 40% valijatest juhul, kui mitte arvestada teatavat protsenti ühiskondlikest gruppidest, kes kõige tõenäolisemalt ei suvatse järgmisel nädalal valima minna. Kui aga seda mitte teha, toetab leiboriste küsitluse kohaselt 43% inimestest, samal ajal kui tooride toetus ei tõuse ega lange, püsides 40%-l.

Corbyni ja leiboristide jaoks on seega lähipäevil oluline veenda inimesi, eriti noori ja vähemusi, kes valimiskasti juurde tavaliselt ei satu, oma häält sel korral vasakpoolse Töölispartei poolt andma. Kui neil see õnnestub, ei saa leiboristide võitu välistada, märgib uudisteportaal The Independent.

Alles mõne kuu eest edestas peaminister Theresa May partei leiboriste pea 20 protsendipunktiga. Tooride toetus hakkas hoogsalt kukkuma pärast nende seekordse valimisprogrammi avalikuks tulekut, mis näeb sotsiaalhoolekandes ette suuri muudatusi, sh jõukamatelt pensionäridelt riigipoolse toetuse võtmist ja õpilastele tasuta koolilõunate kaotamist.