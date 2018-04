Uurimiskomitee: Kemerovo kaubanduskeskuse tulekahju lõplik hukkunute arv on 60

Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et kaubanduskeskuse Zimnjaja Visnja tulekahjus Venemaal Kemerovos hukkus 60, mitte 64 inimest, teatas uurimiskomitee ametlik esindaja Svetlana Petrenko.

„Töö tulemused kõigi teadete kontrollimisel tulekahjus kadunud inimeste kohta ning ka saadud ekspertide otsused võimaldasid juurdlusel kindlaks määrata tulekahjus hukkunute lõpliku arvu – neid on 60,” ütles Petrenko, vahendab RIA Novosti.

Uurijad on kätte saanud kõigi geneetiliste ekspertiiside tulemused. Hukkunute isikud on tuvastatud. Välja on antud load 37 inimese matmiseks.

Tulekahju Zimnjaja Višnjas toimus 25. märtsil. Varem teatati, et hukkus 64 inimest, sealhulgas 41 last .