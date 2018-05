„Uued poliitjõud” Euroopas tahavad olla „liikumised”, mitte parteid, ja jääda vasak-parem skaalal määratlemata

Tänavu aprillis asutati Soomes sõltumatu poliitiline rahvaliikumine nimega Liike Nyt (Liikumine Nüüd), mis rõhutab avatud dialoogi ja poliitiliste otsuste tegemise laiapõhjalisemaks muutmist.

Liike Nyti asutamist on põhjendatud uute teguviiside toomisega poliitikasse ja läbipaistvuse suurendamisega. Endine sotsiaaldemokraat ja Soome rahvusringhäälingu Yleisradio endine juht Mikael Jungner põhjendas vajadust uue poliitilise liikumise järele sellega, et olemasolevad erakonnad ja poliitiline kultuur vajavad raputamist.

Esimesed uudised uue liikumise asutamise kohta avaldas ajaleht Helsingin Sanomat tänavu 18. aprillil, kui teatati, et ärimees, ettevõtja, spordijuht ja poliitik Hjallis Harkimo ja Jungner on asutamas uut poliitilist liikumist. Jungner rõhutas, et tegemist on just nimelt liikumise, mitte tavalise erakonnaga. Erinevus erakonnast on Jungneri sõnul võimule saamise püüde asemel soov muuta kinnistunud teguviise, kasutades ära digitaliseerimist.

21. aprillil avaldas Harkimo televisioonis ka teised liikumise asutajaliikmed, kelleks on lisaks Harkimole endale ja Jungnerile kommunikatsiooniprofessionaal Sarian Antila, Soome uusi tehnoloogiaid tutvustava ürituse Slush käimalükkajana tuntud Helene Auramo, ajakirjanik Tuomas Enbuske, teadlane Karoliina Kähönen ja ettevõtja Alex Nieminen. 26. aprillil asutas koonderakonnast välja astunud Harkimo ka Liike Nyti parlamendifraktsiooni.