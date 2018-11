„Ütle oma ülemusele”: salvestus näib seostavat Saudi Araabia kroonprintsi tugevamalt Khashoggi mõrvaga

Salvestust, mida jagati eelmisel kuul USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori Gina Haspeliga, peavad luureametnikud üheks tugevamaks tõendiks, mis seostab prints Mohammedi Khashoggi mõrvaga.

Kuigi printsi ei mainita nimepidi, usuvad USA luureametnikud, et „oma ülemus” on viide just prints Mohammedile. Telefonikõne tegi üks 15 Istanbuli saadetud saudiaraablasest Maher Abdulaziz Mutreb, kes rääkis araabia keeles, ütlesid salvestusega tutvunud inimesed New York Timesile.

Türgi luureametnikud on öelnud Ameerika kolleegidele, et nad usuvad, et sageli koos prints Mohammediga reisinud Mutreb rääkis mõne printsi abiga. Kuigi tõlked araabia keelest võivad erineda, kinnitasid allikad, et Mutreb ütles ka sõnad, mis põhimõtteliselt tähendavad „tegu on tehtud”.

„Selline telefonikõne on umbes sama lähedal kui suitsev relv, kuhu on võimalik saada,” ütles CIA endine ametnik Bruce O. Riedel. „See on üsna inkrimineeriv tõend.”