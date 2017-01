Uskumatu numbrimaagia: Taanist startis täna, 13. kuupäeval ja reedel 13 aastat vana Finnairi lennuk numbriga 666 suunaga HEL

Nimelt satrtis Kopenhaagenist täna, reedel ja 13. kuupäeval kell 13 lend numbriga AY666. Samuti lisas asjale vürtsi, et tegemist oli täpselt 13 aasta vanuse lennukiga, vahendab Ilta-Sanomat.

Lisaks kõigele eelnimetatule oli lennuki sihtkohaks Helsingi, mis teadupärast lennujaamades tähistatakse lühendiga HEL (inglise keeles tähendab aga "hell" "põrgut" - toim.).

Seega lõigi kohalikus sotsiaalmeedias kihama ja inimesed tegid nalja, et lend number 666 sõidab reedel, 13. kuupäeval kell 13 "põrgusse".

Lehekülg Flightradar teatas Twitteris lõbusalt, et lend jõudis ilusti kohale.

✈️️ Finnair flight 666, at 13 o'clock on Friday the 13th with a 13 year old aircraft, has landed safely in HELhttps://t.co/0kWfkcARmO pic.twitter.com/OPvpyyq4F4

— Flightradar24 (@flightradar24) January 13, 2017