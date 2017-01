Usbekistani presidendi arvates toob õnne õuele sunniviisiline kanakasvatus

Usbekistani president Shavkat Mirziyoyev andis kõigile maapiirkondade majapidamistele korralduse hakata kanu pidama, mis oleks perekondadele toidu- ja potentsiaalne sissetulekuallikas.

Mirziyoyev tegi targa plaani teatavaks hiljutise visiidi käigus riigi vaeseimasse ossa, Karakalpaki autonoomsesse regiooni, mis koosneb peamiselt kõrbest ning millest osa on keskkonnakatastroofitsoon leeliselise pinnase ja Araali mere kuivanud põhjast tuule kohale toodud soola tõttu, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Presidendi plaan on, et igal maamajapidamisel peaks olema sada kana, mis toodaksid vähemalt 50 muna päevas, millest kümme võiks pere ise ära süüa ja 40 maha müüa.

Samas jääb arusaamatuks, kellele üle jäänud munad müüakse, kui igal perel on omal kanad.

Probleem on ka kanade söödaga, mida Usbekistanis väga palju saada ei ole ning mida tuleks seetõttu riiki sisse osta. Selle muudab aga keeruliseks see, et Usbeki rahvuslik valuuta som ei ole konverteeritav.