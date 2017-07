Usbekistan teatas endise presidendi tütre Gulnara Karimova vangistamisest

Usbekistan teatas reedel, et on vangistanud eelmise aasta septembris surnud endise presidendi Islam Karimovi vanima tütre Gulnara Karimova, kes oli kunagi väljapaistev seltskonnategelane, moelooja ja laulja. Karimovat süüdistatakse ulatuslikus pettuses ja rahapesus.

Usbekistani peaprokuratuur teatas, et Karimovale on esitatud süüdistus muu hulgas pettuses, rahapesus ja välisvaluuta varjamises ning ta on vahi alla võetud, vahendab AFP.

45-aastane Karimova on endise autoritaarse presidendi vanim tütar. Kunagi arvati, et temast saab isa järglane presidendiametis, ja ta oli kõrgetasemeline poliitikategelane ning muu hulgas Usbekistani suursaadik Hispaanias ja alaline esindaja ÜRO juures Genfis.

Karimova korraldas ka moenädalat, tal oli oma ehete sari ja ta andis välja popmuusikaplaate nime all Googoosha. Samuti juhtis Karimova televisiooni ajaviitekanaleid.

Usbekistani peaprokuratuuri organiseeritud kuritegevuse osakond teatas, et Karimova on organiseeritud kuritegeliku grupi liige, mis kontrollis varasid enam kui 1,3 miljardi dollari väärtuses 12 riigis.

Varade hulgas oli kinnisvara Londonis, väärtusega 22,9 miljonit naela, ning hotellid Dubais, väärtusega 67,4 miljonit dollarit.

Süüdistuse järgi omandas Karimova pettuse teel varasid, väärtuses 595 miljonit dollarit, ja sai altkäemaksu 869,3 miljoni dollari ulatuses, mis maksti offshore-kontodele.

Teadete kohaselt on Karimova olnud kodumaal alates 2014. aastast koduarestis pärast avalikku tülliminekut ema ja noorema õe Lolaga Twitteris. Isa matustel Karimova ei käinud.