USAs vahistati ööklubis massitulistamise korraldanu abikaasa

Seoses juunikuise tulistamisega USAs Pulse'i ööklubis vahistati ründaja Omar Mateeni abikaasa.

FBI kõneisik Prentice Danner ütles CNNile, et seoses juunis Pulse'i ööklubis toimunud tulistamisega võeti täna vahi alla San Francisco piirkonnas tulistaja Omar Mateeni abikaasa Noor Salman.

Hetkel pole teada, milles naist kahtlustatakse. Salman astub kohtu ette homme Oaklandis Californias.

Võimud ütlesid eelmisel aastal, et naine andis vastuolulisi ütlusi selle kohta, mida ta teadis Mateeni kavatsuste kohta tunde enne rünnakut. Naine rääkis uurijatele ka, et rünnakule eelnenud nädalatel kulutas Mateen tuhandeid dollareid, et osta muu hulgas relvi, mida rünnakus kasutas.

Mateen ja Salman abiellusid 2011. aastal. Neil on 3-aastane poeg ja nad elasid umbes massitulistamisest umbes kahe tunni kaugusel. Väidetavalt saatis Mateen naisele rünnaku ajal tekstisõnumeid. Naine proovis mehele ka helistada, kuid too ei võtnud vastu.

Rünnak oli ohvririkkaim massitulistamine USA ajaloos: hukkus 49 inimest ja enam kui 50 sai viga.