USAs pöördus valgete ülemvõimu kuulutavate äärmuslaste meeleavaldus vägivaldseks, mitu inimest sai surma ja viga

Ameerika Ühendriikides Virginia osariigis pöördus paremäärmuslaste meeleavaldus laupäeva õhtul vägivaldseks ja päädis kolme inimese surmaga.

Virginia kuberner Terry McAuliffe süüdistas ülikoolilinnas Charlottesville'is nädalavahetusel puhkenud rüüstamistes neonatse, kes asusid vastamisi vastumeeleavaldajatega. Üksteist rünnati kivide ja pisargaasiga, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ühel hetkel sõitis vastumeeleavaldajate sekka sõiduauto, mille alla jäänud 32-aastane naine suri saadud vigastustesse kohapeal. Telekanali CNN videokaadritelt oli näha, kuidas inimesed üritasid suurel kiirusel läheneva sõiduki eest ebaõnnestunult pageda. Viis inimest sai kriitiliselt ja veel neli tõsiselt vigastada.

Inimestele otsa kihutanud auto roolis oli 20-aastane Ohiost pärit valgenahaline James Alex Fields, kelle teo motiivide väljaselgitamiseks alustas politsei juurdlust.

Ühtlasi kukkus alla meeleavaldusi jälginud politsei helikopter, mille pardal olnud kaks korrakaitsjat said surma.

Kuberner McAuliffe kuulutas õhtul välja eriolukorra ja peatas meeldavalduse, samal ajal kui president Donald Trump esines erakorralise avaldusega, mõistes hukka aset leidnud vägivalla.

"Mul on lihtne ja üheti mõistetav sõnum kõigile valgete ülemvõimu kuulutavatele äärmuslastele ja natsidele, kes täna Charlottesville'i tulid: minge koju!" ütles kuberer McAuliffe. "Te ei ole siia oodatud. Häbi teil olgu!"

Konföderatsioon endiselt hingel

Vägivald sai alguse, kui sajad valgenahalised meelavaldajad marssisid reede öösel tõrvikutega ülikoolikampusesse, et avaldada meelt orjanduse eest seisnud Konföderatsiooni sõjasümboolika kadumise vastu avalikust tänavapildist.

Teadaolevalt oli reedel meeleavaldajate seas neile toetust avaldamas ka Ku Klux Klani endine juht David Duke.

Loe veel

Agentuuri hinnangul näitavad ärevad sündmused, et Ameerika poliitikas viimastel aastakümnetel varjusurmas olnud valgete ülemvõimu kuulutav liikumine on naasnud uusparempoolsete (alt-right) tähe all.

President Trump süüdistas oma eilses avalduses vägivallas mõlemat poolt, langedes viivitamatult terava kriitikatule alla oma suutmatusega mõista otsesõnu hukka paremäärmuslust.

Trumpi veel endiselt noore administratsiooni jaoks kujutab vägivallalaine esimest tõsist sisepoliitilist kriisi.

"Me jälgime tähelepanelikult Charlottesville'is aset leidvaid kohutavaid sündmusi," ütles riigipea öö hakul. "Ja me mõistame kõige tugevamates terminites hukka selle jõleda vihkamise, vägivalla ja sallimatuse mõlemal poolel."