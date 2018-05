USAs lasti maha hunti meenutav tundmatu loom

USA Montana osariigis lasti maha „hunti meenutav“ loom, kelle tuvastamisega on isegi loomaekspertidel raskusi.

Ameeriklasest rantšopidaja lasi looma maha 16. mail oma kariloomadest mõnesaja meetri kaugusel, vahendab uudistekanal BBC.

Osariigi metsloomaekspertidel oli aga kohale jõudes raskusi looma tuvstamisega: hunt, nagu arvas algselt rantšopidaja, ei olnud tunnusjoonte põhjal loom, kelle eluta keha seisis nende ees.

Tema käpapadjad, kihvad, karvastik ja kõrvad erinesid hundi omadest.

„Meil ei ole aimu ka, millega on tegu enne, kui saame DNA testide tulemused“, ütles Bruce Auchly Montana kalandus- ja metsamajandusametist. Tema sõnul võib nendega paar nädalat aega minna.

Avalikkuses puhkes looma üle debatt, viies mõne suisa arvamuseni, et tegu on müütilise isendiga. Tõenäoliselt on aga selgitus lihtsam ja loogilisem: loom on ristsugutis kahest teisest loomaliigist a la koerast ja hundist.