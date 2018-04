USAs kogub tunnustust raudsete närvidega naispiloot, kes jäi plahvatanud mootori ja katkise aknaga reisilennuki hädamaandamisel imeliselt rahulikuks

„Kas te saaksite lennukile vastu saada meedikud? Meil on vigastatud reisijaid,” küsis piloot. - „Vigastatud reisijad, selge. Kas lennuk põleb?” küsis lennujuhtimiskeskus. - „Ei, ei põle, aga osa lennukist on puudu. Salongist öeldi, et seal on auk ja keegi kukkus välja,” selgitas piloot. - „Oh, väga kahju. Keegi kukkus välja? Lennukis on auk? Püüame leida mingi lahenduse,” vastas lennujuhtimiskeskus.

Vaid viie minutiga kukkus vigastatud lennuk ligi kümne kilomeetri kõrguselt kolme kilomeetri peale. Üks reisijatest, Kristopher Johnson kirjeldas, et lennuk langes algul kiiresti, kuid siis saavutas piloot taas sõiduki üle kontrolli. „Valmistuge maandumiseks,” kuulsid seejärel reisijad pilooti rahulikult soovitamas.

Maandumine Philadelphias oli järsk ja valus, nii et reisijad polnud päris kindlad, kas lennuk pigem maandus või kukkus lennurajale. Kuid kõik lõppes siiski õnnelikult. „Inimesed nutsid usukumatusest, et nad on päriselt elus pärast kõike seda,” meenutas üks reisija CNNile.

Loe veel

USA meedia tuvastas varsti pärast õnnelikku hädamaandumist, et lennuki 32-aastane naispiloot on endine sõjaväelendur, kes varem lendas hävitajatega. „Ta on tõeliselt hea piloot,” on reisijad tänulikud.

Kui lennuk oli maandatud, tuli naispiloot kabiinist välja ja kallistas kõiki, neid endiselt rahustades. „Sel naisel on raudsed närvid. Minu imetlus talle,” ütles üks reisija, Alfred Tumlinson. „Ma saadan talle jõuludeks kaardi.”