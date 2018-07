USAs avas kaks tulistajat inimeste pihta valimatult tule, vähemalt kolm inimest sai surma

Ameerika Ühendriikides New Orleansis toimus laupäeva öösel tulistamine, milles sai hetkeseisuga surma vähemalt kolm ja haavata veel seitse inimest..

New Orleansi politsei pressiesindaja Aaron Looney`i sõnul toimus tulistamine

Claiborne Avenue-l, ehk umbes kolme miili kaugusel populaarsest prantsuse kvartalist, vahendab CNN.

Kuigi infot on hetkel veel meediale avalikustatud vähe, siis esialgsetel andmetel oli tulistajaid kaks. Teadaolevalt avasid nad tule, asudes valimatult inimesi ründama.

„New Orleansis ei ole kohta sellisele vägivallale,“ märkis linnapea LaToya Cantrell oma Twitteri kontol. „Ma räägin kõigi meie linna elanike nimel, kui ütlen, et me tunneme sellepärast tülgastust ja viha, ja meil on sellest küllalt.“

Ühe vigastatu seisund on kriitiline.