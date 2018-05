USA võttis sihikule võrgustiku, mis rahastas Iraani välisoperatsioonide eliitüksust

USA kehtestas eile sanktsioonid kuuele isikule ja kolmele ettevõttele, mis suunasid väidetavalt miljoneid dollareid Iraani revolutsioonilise kaardiväe eliitüksusele Quds.

USA rahandusministeerium, mis tegutses koos Araabia Ühendemiraatidega, kus varifirmad asusid, teatas, et katkestas suure võrgustiku tegevuse, ning süüdistas Iraani keskpanka selles, et aitas võrgustikul lääne sanktsioonidest mööda minnes pääseda ligi USA dollaritele välismaa pankades, vahendab Reuters.

„Iraani režiim ja selle keskpank on kuritarvitanud ligipääsu ettevõtetele AÜE-s, et hankida USA dollareid Iraani revolutsioonilise kaardiväe Qudsi jõudude pahatahtliku tegevuse rahastamiseks, sealhulgas selle regionaalsete käsilasorganisatsioonide rahastamiseks ja relvastamiseks, varjates eesmärki, milleks USA dollareid hangiti,” teatas USA rahandusminister Steven Mnuchin oma avalduses.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi on riigi kõige mõjukam julgeolekuorganisatsioon ning sellel on kontroll suure osa üle Iraani majandusest ja tohutu mõju poliitilisele süsteemile. Quds on eliitüksus, mis vastutab revolutsioonilise kaardiväe välisoperatsioonide eest.