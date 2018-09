USA võimud orkaan Florence’i teele jäävatele inimestele: lahkuge, kohe

„Te seate jäädes oma elu ohtu,” ütles Põhja-Carolina osariigi kuberner Roy Cooper, vahendab CNN. „Ärge plaanige lahkumist ajale, kui tuul ja vihm algavad.”

Cooper ja tema Lõuna-Carolina kolleeg Henry McMaster ütlesid enam kui miljonile inimesele, kellel on kästud lahkuda, et kui nad seda ei tee, peavad nad ise toime tulema.

Florence peaks jõudma Põhja-Carolina rannikule nädala lõpul ja pöörama veidi vasakule, mis ähvardab osariiki eluohtliku mereveetaseme tõusu, katastroofiliste tuulte ja uputava vihmaga. Ohus on ka suur osa Lõuna-Carolinast.

Florence on nüüd tugev teise kategooria orkaan, kus tuulte kiirus on 49 meetrit sekundis. Troopilise tormi tugevusega tuuled peaksid Põhja-Carolina rannikule jõudma kohaliku aja järgi täna lõuna ajal ning orkaani tugevusega tuuled ja veetaseme tõus täna hilisõhtul või homme varastel tundidel. Põhja-Carolina idaosas on täna võimalikud tornaadod.

Kohaliku aja järgi eile kell 23 asus torm umbes 450 kilomeetri kaugusel Wilmingtonist (Põhja-Carolina) idakagus.

USA riiklik orkaanikeskus hoiatas, et kuigi tuule kiirus Florence’is on vähenenud, on orkaani koguenergia suurem, mis tekitab mereveetaseme märkimiväärse tõusu kuni neli meetrit.

USA riikliku ilmateenistuse teatel elab orkaani või troopilise tormi hoiatuste või jälgimise all olevates piirkondades üle kümne miljoni inimese.