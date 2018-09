USA võimud orkaan Florence’i teele jäävatele inimestele: lahkuge, kohe

Lõuna-Carolina politsei kutub inimesi lahkuma mööda tänavaid sõites valjuhääldi kaudu:

Police in South Carolina town drive the streets announcing mandatory evacuation as Hurricane #Florence bears down on the state. https://t.co/lLLVg8b6EO pic.twitter.com/ka1W8cWQds — ABC News (@ABC) September 12, 2018

„Te seate jäädes oma elu ohtu,” ütles Põhja-Carolina osariigi kuberner Roy Cooper, vahendab CNN. „Ärge plaanige lahkumist ajale, kui tuul ja vihm algavad.”

Cooper ja tema Lõuna-Carolina kolleeg Henry McMaster ütlesid enam kui miljonile inimesele, kellel on kästud lahkuda, et kui nad seda ei tee, peavad nad ise toime tulema.

Florence peaks jõudma Põhja-Carolina rannikule nädala lõpul ja pöörama veidi vasakule, mis ähvardab osariiki eluohtliku mereveetaseme tõusu, katastroofiliste tuulte ja uputava vihmaga. Ohus on ka suur osa Lõuna-Carolinast.

Florence on nüüd tugev teise kategooria orkaan, kus tuulte kiirus on 49 meetrit sekundis. Troopilise tormi tugevusega tuuled peaksid Põhja-Carolina rannikule jõudma kohaliku aja järgi täna lõuna ajal ning orkaani tugevusega tuuled ja veetaseme tõus täna hilisõhtul või homme varastel tundidel. Põhja-Carolina idaosas on täna võimalikud tornaadod.

Kohaliku aja järgi eile kell 23 asus torm umbes 450 kilomeetri kaugusel Wilmingtonist (Põhja-Carolina) idakagus.

STORM WATCH: Tracking Hurricane #Florence as it bears down on the Southeast.



Florence has been downgraded to a Category 2 storm, but "life-threatening storm surge and rainfall still expected," @NHC_Atlantic says. https://t.co/BpNJkHFFqq https://t.co/XzBmerxdfw — ABC News (@ABC) September 13, 2018

USA riiklik orkaanikeskus hoiatas, et kuigi tuule kiirus Florence’is on vähenenud, on orkaani koguenergia suurem, mis tekitab mereveetaseme märkimiväärse tõusu kuni neli meetrit.