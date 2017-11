USA viib Jaapani merel läbi haruldase õppuse, millel osaleb kolm lennukikandjat

2007. aasta õppus Guami juures Foto: Handout, Reuters

USA merevägi teatas, et viib sel nädalavahetusel Vaikse ookeani lääneosas läbi harukordse õppuse, milles osaleb kolm lennukikandjat. Õppus leiab aset Jaapani merel Korea poolsaarest idas ning see on mõeldud sõnumina Põhja-Koreale.