USA: Venemaa ründas liitlasvägesid sihilikult

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi väitel ründas Venemaa õhuvägi sihilikult opositsioonilisi üksusi, kes võitlevad ameeriklaste toel Isalmiriigi vastu.

Ameeriklaste toetusel tegutseva araabia ja kurdi võitlejate allianssi jaoks oli see esimene kord, mil venelased neid ründasid. Öiste õhurünnakute tagajärel sai vigastada kuus inimest, vahendab uudisteagentuur AFP.

USA kaitseministeeriumi väitel olid venelased teadlikud, et antud piirkonnas on nende toetatud väed.

Vene sõjavägi aga eitas Süüria Demokraatlike Jõudude ründamist. "Ma ütlen, et see pole võimalik. Miks me peaksime neid pommitama?" lausus relvajõudude pressiesindaja Igor Konašenkov AFPle.

Araabia ja kurdi võitlejate alliansil on õnnestunud terroriorganisatsioon välja tõrjuda suurtelt aladelt. "Teatud jõud üritavad meie progressi aeglustada," pidi SDFi esindaja laupäeval AFP vahendusel nentima.