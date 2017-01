USA väljaanne: Rootsi on kübersõja kuningas, kes jälgib suurt osa Venemaa suhtlusest Läänemere kaabli kaudu

Foto: DANIEL MUNOZ, REUTERS

Väljaanne The New York Review of Books kirjutab oma artiklis Rootsist ja sealsest riigikaitse raadioasutusest (Försvarets Radioanstalt – FRA) kui kübersõja kuningast, kes jälgib suurt osa Venemaa kaablipõhisest suhtlusest, mida jagab USA rahvusliku julgeoleku agentuuriga (NSA).