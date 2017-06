USA valitsuse veebilehtedele pandi üles Islamiriiki toetav sõnum: sind ja sinu rahvast võetakse vastutusele, Trump

„Sind võetakse vastutusele, Trump, sind ja kogu su rahvast iga veretilga eest, mis voolab moslemimaades,“ öeldakse sõnumis, mis pandi üles Ohio vabariiklasest kuberneri John Kasichi veebilehele, vahendab Associated Press.

Sõnumi lõppu oli kirjutatud „Ma armastan Islamiriiki“ ja selle autoriks märgitud „Team System DZ“.

Sama sõnum ilmus valitsuse veebilehtedele ka New Yorgi osariigi Brookhaveni linnas ning Marylandi osariigi Howardi maakonnas. Varem on sarnased rünnakud toimunud Wisconsini osariigis Richlandi maakonnas ning Šotimaal Aberdeenis ja Rootsis.

Ohios häkiti sisse veel mitmele teisele valitsuse veebilehele, sealhulgas esileedi Karen Kasichi, Medicaidi, Ohio rehabilitatsiooni- ja korrektsiooniameti ning kasiinode kontrolli komisjoni omadele.

„Kõik serverid, mida see puudutas, on võrgust lahti ühendatud ja me uurime, kuidas olid need häkkerid võimelised neid veebilehti moonutama,“ ütles Ohio administratiivteenuste ameti kommunikatsiooniülem Tom Hoyt. „Me teeme koostööd ka õiguskaitseorganitega, et paremini mõista, mis juhtus.“

Veebilehe Cryptosphere taga olevad inimesed, kes jälgivad häkkereid üle maailma, on kirjeldanud Team System DZ-i kümneid, kui mitte sadu sarnaseid rünnakuid viimastel aastatel. Seda nimetatakse „Islamiriiki toetavaks häkkerite meeskonnaks“ ja see baseerub väidetavalt Alžeerias.

