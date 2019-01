USA valitsuse tööseisak: Trump kostitas kolledžijalgpalli meistermeeskonda Valges Majas omast taskust 300 burgeriga

Tavaliselt valmistavad selliseks puhuks peene pidusöögi Valge Maja kokad ja seda serveeritakse president Abraham Lincolni portree valvsa pilgu all riiklikus söögitoas. Kokad on valitsuse tööseisaku tõttu sundpuhkusel, sest Trump võitleb kongressiga oma piirimüüri finantseerimise pärast, vahendab Reuters.

Valge Maja teatel maksis Trump isiklikult „suurepärase Ameerika toidu” eest, mida pakuti kolledžijalgpalli meistritele Clemson Tigersile.

„Meil on pitsad, meil on 300 hamburgerit, palju, palju friikartuleid, kõiki meie lemmiktoite,” ütles Trump ajakirjanikele, kui üks veel tööl olev Valge Maja töötaja laual küünlaid süütas.

„Ma tahan näha, mis on alles, kui me lahkume, sest ma ei usu, et seda on palju,” kuulutas Trump, enne kui jalgpallurid ruumi täitsid ja taldrikud täis kuhjasid.