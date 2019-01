USA valitsuse tööseisak on ajaloo pikim

Trumpi sõnul ei saa tööseisak, mis kestab tänase seisuga juba 22. päeva ehk rohkem kui eales varem, lõppeda enne, kui demokraadid on nõus tema piirimüüri rahastama. Alles eelmisel nädalal ültes ta ajakirjanikele, et ta on valmis föderaalvalitsuse töö vajadusel peatama kuudeks või vajadusel isegi aastateks.

Ta tuli lagedale ka vastuolulise ideega, öeldes, et et võib välja kuulutada riikliku hädaolukorra, mis võimaldaks tal julgeolekukaalutlustel eraldada piirimüüri jaoks raha, küsimata selleks nõusolekut Kongressilt.

Tööseisak tähendab, et sadadel tuhandetel ameeriklastel tuleb seni töötada palgata või minna palgata puhkusele. 2,1 miljonist föderaaltöötajast umbes 800 000 ei saa hetkel palka, teiste seas on palgata puhkusel suur osa rahvusparkide, ministeeriumide ja kosmoseagentuuri NASA töötajatest.

Tööseisakust hoolimata ei jää kodudesse need, keda peetakse hädavajalikuks, sh politsei, päästeamet, sõjavägi jt. Töötajad, keda hädavajalikuks aga ei peeta, tuleb töötada palgata seni, kuni Kongress suudab valitsuse rahastamise osas üksmeelele jõuda.

USA vabariiklastel, kellel on senatis enamus ehk 51 kohta, on eelarve vastuvõtmiseks tarvis ka osalist demokraatide toetust, sest venitamistaktika lõpetamiseks on vaja vähemalt 60 häält.