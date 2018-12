USA valitsuse tööseisak jäi vinduma: senat otsustas jõulupuhkuse kasuks, kumbki pool ei tagane

Tööseisakust hoolimata ei jää kodudesse need, keda peetakse hädavajalikuks, sh politsei, päästeamet, sõjavägi jt. Vähemalt mõnda aega jätkub raha ka föderaalkohtute töö üleval pidamiseks. Töötajad, keda hädavajalikuks aga ei peeta, lähevad alates tänasest palgata puhkusele või jätkavad töötamist, saamata selle eest palka, kuni Kongress suudab valitsuse rahastamise osas üksmeelele jõuda.



Tööseisak mõjutab 2,1 miljonist föderaaltöötajast umbes 800 000, sh suundub palgata puhkusele valdav osa maksuameti, 80 protsenti rahvusparkide ja 96 protsenti kosmoseagentuuri NASA töötajatest.

USA vabariiklastel, kellel on senatis enamus ehk 51 kohta, on eelarve vastuvõtmiseks tarvis ka osalist demokraatide toetust, sest venitamistaktika lõpetamiseks on vaja vähemalt 60 häält.

The Democrats now own the shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

Kui reedel teatas Trump oma Twitteri kontol, et valitsuse töö seisab demokraatide süül, siis alles mõne nädala eest lubas ta kohtumisel demorkaatide liidritega, et võtab süü tööseisaku eest enda peale ja teeb seda „uhkusega”.

„Ma võtan selle enda peale. Mina olen see, kes peatab valitsuse töö. Ma ei kavatse selles teid süüdistada,” ütles Trump toona Ovaalkabinetis, vaieldes New Yorgi senaatori Chuck Schumeri ja California esindajatekoja liikme Nancy Pelosiga.