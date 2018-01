USA valitsuse töö seiskus, sadadel tuhandetel riigitöötajatel algas sundpuhkus

USA kongress ei suutnud reedel kella 23.59 kohaliku aja järgi eelarve osas kokkuleppele jõuda, mistõttu seiskus föderaalvalitsuse töö, mis tähendab sadade tuhandete föderaaltöötajate koju saatmist ning rahvusparkide, muuseumide ja föderaalsete haldushoonete sulgemist ning teenuste osutamise peatamist.

USA valitsusasutused lõpetasid töö täna kell 00.01 USA idaranniku aja järgi (Eesti aja järgi kell 07.01), sest esindajatekoja ja senati seadusandjad ei suutnud kokku leppida valitsuse töö rahastamises, vahendab CNN.

Valitsuse töö seiskumisest hoolimata jätkavad tööd föderaaltöötajad, keda peetakse hädavajalikuks, nagu politseinikud, tuletõrjujad, sõdurid jne. Kõik mittehädavajalikud töötajad lähevad aga alates tänasest sundpuhkusele ja oma kontoritesse ei ole neil võimalik naasta enne, kui seisak on läbi.

Hoolimata pingelistest läbirääkimistest, ei suudetud kokkuleppele jõuda, sest vabariiklastele oli muu seas vastumeelt demokraatide nõudmine, et kokkulepe sisaldaks ka lastena riiki saabunud ebaseaduslike immigrantide kaitset, kuigi arvamusküsitluste järgi toetab nende staatuse muutmist valdav enamus ameeriklastest.

USA vabariiklastel, kellel on senatis enamus ehk 51 kohta, on vaja ka teatavat demokraatide toetust, sest venitamistaktika lõpetamiseks on vaja vähemalt 60 häält.

Loe veel

Algne plaan lükata kulutustele kehtestatud lae tühistamine edasi 16. veebruarini, ei läinud läbi, sest demokraadid, aga ka viis vabariiklast ei olnud nõus selle poolt hääletama, kuna president Donald Trump keeldus kahel korral parteideülesest kompromissist seisaku vältimiseks.

USA valitsuse töö seiskus ka 2013. aastal. Toona kestis seisak 16 päeva.