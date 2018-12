USA valitsuse töö seiskus müüritüli tõttu: riigitöötajatel tuleb jääda sundpuhkusele

USA valitsusasutused lõpetasid töö täna kell 00.01 USA idaranniku aja järgi (Eesti aja järgi kell 07.01), sest vabariiklasest president Donald Trump keeldus järelandmistest demokraatidele, nõudes oma kampaaniaaegse lubaduse, piirimüüri rahastamist, vahendab uudistekanal CNN.

USA vabariiklaste enamusega esindajatekoda (alates jaanuarist demokraatide enamusega) saatis neljapäeval senatisse nimelt eelnõu eelarvelise otsuse kohta, millega eraldatakse viis miljardit dollarit piirimüüri ehitamiseks. Tulevase esindajatekoja enamuse juhi, demokraat Nancy Pelosi sõnul on piirimüür „ebaefektiivne ja raiskav” ning piiriturvalisust on võimalik tagada ka teiste vahenditega: raha eraldati piirivalvele juba mullu varasemast rohkem.

Töö seiskumisest hoolimata ei jää kodudesse need, keda peetakse hädavajalikuks, sh politsei, päästeamet, sõjavägi jne. Vähemalt mõnda aega jätkub raha ka föderaalkohtute töö üleval pidamiseks. Töötajad, keda hädavajalikuks aga ei peeta, lähevad alates tänasest sundpuhkusele ja oma kontoritesse ei naase enne, kui Kongress suudab valitsuse rahastamise osas üksmeelele jõuda.

USA vabariiklastel, kellel on senatis enamus ehk 51 kohta, on vaja eelarve vastuvõtmiseks ka osalist demokraatide toetust, sest venitamistaktika lõpetamiseks on vaja vähemalt 60 häält.