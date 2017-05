USA valitsus: Süüria on hukanud tuhandeid vange ja surnukehad põletanud hiiglaslikus krematooriumis

USA Lähis-Ida diplomaat Stuart Jones ütles, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsus on langenud uuele pahelisuse tasemele. Trumpi administratsiooni väitel põletatakse surnukehi suures krematooriumis Süüria pealinna lähedal, kirjutab Daily Mail.

Süüdistus klapib inimõigusorganisatsiooni Amnesty International veebruaris avalikustatud aruandega, mille järgi on üles poodud kuni 13 000 vangi, kellest enamik on olnud valitsusevastased tsiviilisikud. Aastatel 2011–2015 on Amnesty andmetel tapetud umbes 50 inimest päevas.

USA valitsuse väitel puuakse ja põletatakse Süürias Saydnaya sõjaväe vanglas iga päev umbes 50 kinnipeetut ja krematooriumi kasutatakse selleks, et hukkamiste ulatust varjata.

Kodusõda on Süürias kestnud kuus aastat, selle aja jooksul on kinni peetud kümneid tuhandeid inimesi, kellest vabanemiseks krematooriumi võidakse kasutada.

State Dept. releases these images of Saydnaya prison...says photos show what they believe to be a crematorium.#syria pic.twitter.com/cTK0fffqDQ