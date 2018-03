USA valitsus kehtestas Venemaa vastu uued sanktsioonid, nimekirjas on ka "Putini kokk" Prigožin

USA rahandusministeerium teatas täna, et kehtestab uued sanktsioonid Venemaa vastu karistuseks presidendivalimiste mõjutamise ja küberrünnakute eest.

Uute sanktsioonide nimekirjas on viis organisatsiooni ja 19 füüsilist isikut. Nende seas kübertrollide vabrik Internet Research Agency ja nn turvafirma Wagner omanikuks peetud oligarh Jevgeni Prigožin. 19-st füüsilisest isikust 13 on mainitud ka eriprokurör Robert Muelleri koostatud süüdistusaktis. Nende seas on ka Vene sõjaväe ja luureorgani GRU töötajaid.

"Valitsus annab vastulöögi Vene pahasoovlikule kübertegevusele, mis hõlmab katset sekkuda USA valimistesse, hävitavaid küberrrünnakuid ja ründeid kriitilise tähtsusega taristu vastu," öeldakse rahandusminister Steven Mnuchini avalduses. "Need sanktsioonid on osa laiemast jõupingutusest, millega vastatakse Venemaalt jätkuvalt tulevatele õelatele rünnakutele." Lisaks valimiste mõjutamiskatsele mainitakse avalduses mullu suvel maailma ettevõtteid tabanud küberrünnakut NotPetya.

Sanktsioonide alla sattunud isikute varad USA-s külmutatakse ja USA kodanikel on keelatud nendega äri teha.