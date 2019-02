USA välisministri asetäitja Delfile: USA kaitsevõime arendamine ei sõltu Venemaa reaktsioonidest

Thompson selgitas ajakirjanikele USA lahkumist keskmaa tuumarelvade piiramise leppest (INF) ning tõdes, et põhjuseks oli lepingu Venemaa-poolne rikkumine, mis on kestnud aastaid. USA süüdistas juba 2014. aastal Venemaad lepinguga keelatud tiibraketi katsetamises. 2017. aastal teatas USA, et rakett SSC-8 on lisaks antud Vene relvajõudude käsutusse. Neljapäeval teatas USA president Donald Trump, et riik lahkub kuue kuu pärast leppest, kui Venemaa seda selleks ajaks täitma ei hakka.

Vastuseks Leedu meedia küsimusele, kuidas mõjutab USA lahkumine INF-leppest Balti riikide julgeolekut, ütles Thompson, et Balti riigid on USA-le olulised partnerid ja Vene raketid ohustavad neid juba praegu. „Meenutuseks – Vene raketisüsteem SSC-8 ei ole üksnes prototüüp, mida hoitakse laboris või kusagil laos, vaid see on üle Venemaa juba mitme erineva pataljoni käsutusse antud,” lisas ta. „Meie Euroopa partnerid ja liitlased on juba praegu selle mõjuulatuses. Otsus leppest väljuda langetatigi selleks, et me saaksime ameeriklasi kodu- ja välismaal kaitsta ning oma partneritega koostööd teha.”

Eile teatas Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Venemaa alustab vastuseks USA otsusele uute raketisüsteemide arendamist ja plaanib sellega hakkama saada kahe aasta jooksul. Delfi küsis, kas USA plaanib sellele omapoolsete sammudega vastata.