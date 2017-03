USA välisminister Tillerson: sõjategevus Põhja-Korea vastu on laual olev valikuvõimalus

USA sõjaline tegevus tuumarelvastatud Põhja-Korea vastu on „laual olev valikuvõimalus“, teatas USA välisminister Rex Tillerson reedel pärast kahe Korea vahelise demilitariseeritud tsooni külastamist, vahendab AFP.

„Kindlasti ei taha me, et asjad läheksid sõjalise konfliktini,“ ütles Tillerson ajakirjanikele, kuid lisas: „Kui nad suurendavad oma relvaprogrammi ohtu tasemele, mille kohta me usume, et see nõuab tegutsemist, siis on see valikuvõimalus laual.“

Veel ütles Tillerson, et ÜRO „strateegiline kannatus“ tuumarelvastatud paariariigi suhtes on otsas.

„Strateegilise kannatlikkuse poliitika on lõppenud,“ ütles Tillerson ühisel pressikonverentsil oma Lõuna-Korea kolleegi Yun Byung-sega. „Me uurime diplomaatilise julgeoleku uut ulatust, majanduslikke meetmeid. Kõik valikuvõimalused on laual.“

Tillerson hoiatas, et varasemal poliitikal ja karistustel ei ole Pyongyangi ambitsioonidele praktiliselt mingit mõju olnud ja vaja on uut kurssi.

„Ma arvan, et on tähtis tunnistada, et viimase 20 aasta diplomaatilised ja muud jõupingutused Põhja-Korea tuumarelvadest vabanemise punkti viimiseks on läbi kukkunud,“ ütles Tillerson. „Üha kasvava ohuga silmitsi seistes on selge, et vaja on uut lähenemist.“