USA välisminister Tillerson NATO kohtumise eel: tahame arutada Vene agressiooni Ukrainas ja mujal

USA välisminister Rex Tillerson ütles reedel, et räägib NATO liitlastega „Venemaa agressioonist Ukrainas“, andes sellega märku president Trumpi administratsiooni karmimast hoiakust Moskva suhtes.

„Me tahame arutada NATO asendit Euroopas, eelkõige Euroopa idaosas vastuseks Venemaa agressioonile Ukrainas ja mujal,“ ütles Tillerson Brüsselisse oma esimesele NATO kohtumisele saabudes, vahendab AFP.

Tillersoni prioriteet on aga NATO liitlastele surve avaldamine, et viimased täidaksid oma lubaduse tõsta kaitsekulutusi. Washington väidab, et on kandnud NATO kulutuste osas liiga kaua ebaproportsionaaliselt suurt koormat.

USA välisministeeriumi teatel teeb Tillerson NATO liitlastega koostööd, et sundida Venemaad täitma oma Minski kokkulepetega võetud kohustusi sõja lõpetamiseks Ida-Ukrainas.

Tillerson kavatses alguses NATO välisministrite kohtumisest eemale jääda, viidates teistele kohustustele, sealhulgas visiidile Venemaale. Naftafirma Exxon Mobil endine tegevjuht, kellel on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga sõbralikud suhted, nõustus NATO kohtumisel siiski osalema, kui see toodi reedele.