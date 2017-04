USA välisminister Tillerson esitas Venemaale Süüria asjus ultimaatumi

USA välisminister Rex Tillerson esitas teisipäeval Venemaale ultimaatumi: kas astuda Süüria asjus USA ja teiste samamoodi mõtlevate riikide kõrvale või olla koos Iraani, Hizbollah’ ja Süüria presidendi Bashar al-Assadiga.

Tillerson ütles, et ei ole selge, kas Venemaa ei ole suutnud võtta tõsiselt oma kohustust vabastada Süüria keemiarelvadest või on lihtsalt olnud ebakompetentne. Surnute jaoks ei ole aga sellel Tillersoni sõnul tähtsust, vahendab Associated Press.

„Me ei saa sellel uuesti juhtuda lasta,“ ütles Tillerson. „Me tahame leevendada Süüria rahva kannatusi. Venemaa võib olla osa sellest tulevikust ja mängida olulist rolli. Või võib Venemaa säilitada oma liitlassuhte selle grupiga, mille kohta me usume, et see ei teeni pikema perioodi jooksul Venemaa huve.“

Tillerson ütles, et on selge, et USA ei näe Assadil Süüria tulevikus mingit rolli, sest ta on kaotanud legitiimsuse.

„Meile kõigile on selge, et Assadi perekonna valitsemisaeg on lõppemas,“ ütles Tillerson. „Aga küsimus on, kuidas see lõpeb ja üleminek ise võib olla meie arvates väga tähtis kestvusele, stabiilsusele ühendatud Süüria sees. Sellepärast ei eelda me, kuidas see juhtub.“