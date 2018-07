USA välisminister Pompeo sõidab Põhja-Koreasse – samas süvenevad kahtlused Pyongyangi ausates kavatsustes

USA eesmärgiks jääb Põhja-Korea lõplik ja täielikult kontrollitud tuumarelvavabaks muutmine, nagu kokku lepitud USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni kohtumisel Singapuris.

USA delegatsioon, mida juhtis USA suursaadik Filipiinidel Sung Kim, kohtus Põhja-Korea esindajatega Põhja- ja Lõuna-Korea piirikülas Panmunjomis pühapäeval, et arutada järgmisi samme tippkohtumise deklaratsiooni elluviimisel, teatas USA välisministeerium.

NBC News teatas reedel USA ametnikele viidates, et USA luureagentuurid usuvad, et Põhja-Korea on suurendanud tuumarelvade jaoks vajaliku materjali tootmist mitmetes salajastes kohtades ja võib püüda neid varjata, püüdes saada USA-lt järeleandmisi.

Washington Post teatas laupäeval, et USA luureametnikud on leidnud, et Põhja-Korea ei kavatse tuumaarsenalist täielikult loobuda ja kaalub viise olemasolevate relvade arvu varjamiseks.

Californias Montereys asuv Middlebury rahvusvaheliste uuringute instituut avaldas eile raporti, mille järgi näitavad hiljutised satelliidipildid, et Põhja-Korea lõpetab tahkekütuserakettide tehase suurt laiendust.

Eelmisel nädalal teatas Põhja-Korea jälgimise projekt 38north, et satelliidipildid näitavad, et Põhja-Korea arendab oma Yongbyoni tuumakompleksi.