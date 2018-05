USA välisminister Pompeo sõi koos Põhja-Korea tippametnikuga New Yorgis Ameerika veiseliha

USA välisministeeriumi kõrgetasemeline ametnik ütles õhtusöögi ajal ajakirjanikele, et Pompeo ja Kim Yong-chol püüavad teineteist tundma õppida pärast kaht kohtumist sel aastal Põhja-Koreas.

Ametnik lisas, et enne igasugust tippkohtumist peab Pyongyang selgeks tegema, mida nad on valmis tegema. Trump võib teha otsuse lennata või mitte lennata igal ajal, kui soovib. Kui ei saavutata piisavat edasiminekut, mis viiks produktiivse tippkohtumiseni Trumpi ja Kim Jong-uni vahel, suurendatakse ametniku sõnul survet Põhja-Koreale ja ollakse valmis päevaks, kui nemad on valmis.