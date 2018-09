USA välisminister Pompeo oli sunnitud eitama anonüümse arvamusartikli kirjutamist Trumpi kohta

Mike Pompeo Foto: POOL New, REUTERS

USA välisminister Mike Pompeo oli sunnitud eitama anonüümse arvamusartikli kirjutamist ajalehte New York Times, mille väideti, et president Donald Trumpile on administratsiooni sees sisemine „vastupanu”.