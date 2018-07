USA välisminister Pompeo keeldus senati kuulamisel Trumpi-Putini kohtumise sisulisi detaile avaldamast

„Eelmisel nädalal pidas Trump tippkohtumise Vladimir Putiniga, kellegagi, kes on rikkunud kõige fundamentaalsemaid rahvusvahelisi norme ... kohtumise tulemusena nägime me Ameerika presidenti, kes paistis allaheitlik ja aupaklik,” ütles Corker. „Me kuulsime, et jõuti mingitele kokkulepetele, aga seni on meil vähe aimu, mis need võivad olla, kuigi president on juba esitanud Putinile kutse tulla Washingtoni, et arutada nende määratlemata kokkulepete „elluviimist”.”

Pompeo kaitses kolme tunni jooksul tuliselt administratsiooni poliitikat, aga ei andnud selget vastust küsimustele Trumpi vestluse kohta Putiniga.

„Presidentidel on lubatud pidada vestlusi oma kabineti liikmetega, mida avalikkuse ees ei korrata,” ütles Pompeo.

Vastates kõrgetasemelise demokraadi Bob Menendezi küsimustele kordas Pompeo: „Presidentidel on eelisõigus valida, kes on kohtumistel.”

Selle asemel, et rääkida vestluse üksikasjadest, tõi Pompeo esile mitmeid poliitilisi meetmeid, mis tema sõnul näitavad, et Trumpi administratsioon on pühendunud Venemaaga karm olemisele, kuid on ka avatud dialoogile.

Pompeo ütles, et Trump ja Putin leppisid kokku äriliidrite kohtumistes ja rääkisid terrorismivastase nõukogu taasloomisest, kuid ei arutanud Venemaa-vastaseid sanktsioone.

„Meie lähenemine on olnud sama: tõsta pidevalt agressiooni hinda, kuni Vladimir Putin valib vähem vastasseisulise välispoliitika, hoides samal ajal avatuna ust dialoogile meie riiklikes huvides,” ütles Pompeo. „President Trump usub, et kahel suurel tuumajõul ei peaks olema selline riiakas suhe. Ta usub tugevalt, et meie suhetes on nüüd aeg otseseks kommunikatsiooniks, et teha president Putinile selgeks, et on võimalus, ükskõik kui kauge see võib olla, meie suhete negatiivse kursi muutmiseks.”

Pompeo ütles ka, et tegi isiklikult venelastele selgeks, et USA demokraatlikesse protsessidesse sekkumisel on rängad tagajärjed ning et Trump tunnustab USA luurekogukonna järeldust, et Venemaa sekkus 2016. aasta valimistesse.

„Tal on täielik ja õige arusaam toimunu kohta. Ma tean, ma briifisin teda selle kohta üle aasta. See on mulle isiklikult täiesti selge,” lisas Pompeo.

Enne kuulamist tegi Pompeo avalduse, milles öeldakse, et USA on vastu Venemaa Krimmi annekteerimise katsele ja lubab säilitada seda poliitikat, kuni Ukraina territoriaalne terviklikkus on taastatud.

Vaatamata Pompeo kinnitustele, et USA poliitika Venemaa-vastaste sanktsioonide, Krimmi ja valimistesse sekkumise asjus jääb pärast Helsingi tippkohtumist muutumatuks, tegid kongresmenid väga selgeks, et jäävad murelikuks Trumpi tegevuse suhtes vaatamata administratsiooni tippametnike tööle.

„Paljul sellest, mida te täna kuulete, ei ole mingisugust pistmist teiega ja ma nõustuksin teiega, et poliitika, mida me ajame, on paljudel juhtudel tugevam, kui see, mida on aetud. See on president, kes paneb inimesed muretsema,” ütles Corker Pompeole. „Ma arvan, et te olete patrioot. Tohutu usk (kaitseminister James) Mattisesse. Aga see on presidendi tegevus, mis loob tohutu usaldamatuse meie riigis, meie liitlaste hulgas. See on kombatav.”

Pompeo tõrjus aga Corkeri kinnituse, et puudub side Trumpi ja administratsiooni tegevuse vahel.