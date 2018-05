USA välisminister Pompeo: Iisraeli hangitud dokumendid näitavad, et Iraan valetas tuumarelvaprogrammi kohta

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et ülisalajased dokumendid, mis Iisrael väidab olevat saanud Iraani tuumaprogrammi kohta, näitavad, et Teheran on valetanud.

Pompeo ütles, et see informatsioon näitab, et Iraani ja kuue maailma suurriigi vahel 2015. aastal sõlmitud tuumalepe ei olnud rajatud heale usule, vahendab BBC News.

USA president Donald Trump on juba pikka aega märku andnud oma soovist leppest loobuda ning ta peaks tegema otsuse lähinädalatel.

Iraan on nimetanud dokumente vanade süüdistuste ülessoojendamiseks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu paljastas eile tema sõnul tuhended salajased tuumadokumendid, mis tõestavad, et Iraan on salaja püüelnud tuumarelvade omamise poole, mis on vastuolus 2015. aasta kokkuleppega, milles Iraan ütles, et piirab oma tuumaenergiaprogrammi vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest.

Teheran on kogu aeg väitnud, et arendab ainult tuumaenergeetikat.

Netanyahu süüdistas aga Iraani salajase tuumarelvaprogrammi läbiviimises kuni 2003. aastani nime all „projekt Amad”. Netanyahu väitis, et Iraan jätkas tuumarelvade alaste teadmiste kogumist ka pärast projekti Amad lõpetamist.