USA välisminister: Põhja-Korea kõnelusi saatis edu

USA välisminister Mike Pompeo ütles pärast kahepäevaseid kõnelusi Põhja-Korea ametnikega Pyongyangis, et need olid produktiivsed.

Pompeo ütles pärast kõnelusi ajakirjanikele, et kõnelused toimuvad keerulistel teemadel, kuid sellegipoolest on edu saavutatud pea kõikides kesksetes küsimustes.

"Mõnedes küsimustes oleme saavutanud suurt edu, teistega tuleb veel tööd teha," ütles ta lennujaamas enne Jaapanisse suundumist.

Ta ei täpsustanud, millistest küsimustest oli juttu, kuid ütles, et "kõvasti aega" läks tuumarelvadest loobumise ajakava arutamisele.

Tokyos kohtub Pompeo Jaapani ja Lõuna-Korea ametnikega, et neid kohtumise tulemustest informeerida.