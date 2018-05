USA välisminister: ohtudele tuleb vastu astuda julguse ja jõuga

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et ameeriklastel tuleb globaalsel areenil kasutada musklidiplomaatiat, et heidutada vaenlasi ja kõrvaldada ohte ilma verd valamata.

Välisminister Pompeo sõnul aitab musklidiplomaatia, mille praktiseerija president Donald Trump on, „lahendada ohtrate väljakutsete ajal probleeme rahumeelsel moel, tegemata ühtegi lasku“, vahendab uudistekanal CNN.

„Ajad on rahutud ja nõuavad tugevat juhtimist,“ ütles Pompeo reedel välisministeeriumis, esinedes USA diplomaatidele. „On oluline, et meie tiim astuks julguse ja jõuga vastu ohtudele, millega meil silmitsi tuleb seista.“

Tema sõnul aitab musklidiplomaatia kaitsta ja edendada USA huve ja väärtusi globlaalsel tasandil, alustades Iraanist, lõpetades Põhja-Koreaga. Äsja ametisse astunud välisminister tõdes, et kuigi musklidiplomaatia ei välista sõda, „suurendab see võimalusi lahendada kõne all olev probleem rahumeelsel teel“.

Tema sõnul on ehe näide sellest, kuidas musklidiplomaatia töötab, Põhja-Korea, kes suudeti surve kindlameelse hoidmise abil läbirääkimiste laua taha tuua, ja viia isolatsionlistlik riik lubaduseni loobuda oma tuumarelvadest.