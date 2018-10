USA välisminister kohtub Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga

Pompeo ja Kimi kohtumise teema on ootuspäraselt Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmine.

Põhja-Korea on hoiatanud, et kuigi on püüdnud vaenulikke suhteid lõpetada, siis USA püüab sanktsioonide abil ikka kontrolli haarata. Korea sõjas rahu sõlmimine aga ei ole kiirtee tuumavaba Korea poolsaareni.

Lõuna-Korea usub luureandmete põhjal, et Põhja-Koreas on 20-60 tuumarelva. Sellise avaldusega esines nädala alguses Lõuna-Korea ühinemisminister Cho Myoung-gyon.

See on esimene kord, kui Lõuna-Korea välitsuse tähtis liige on avalikult Põhja-Korea tuumarelvastuse suurusest kõnelenud