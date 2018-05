USA välisminister: Kim Jong-un on väga tark

Foto: KCNA VIA KNS, AFP

USA värske välisminister Mike Pompeo ütles pühapäeval, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un on väga tark, olles võimeline osa võtma keerulistest aruteludest.

CIA endine direktor Pompeo ütles usutluses telekanali CBS poliitikasaatele „Face the Nation“, et juhul, kui Põhja-Korea on tõesti valmis tuumarelvadest loobuma ja hakkab selle nimel tegutsema, võivad kaks riiki väga hästi läbi saada.

Tema sõnul võib USA põhjakorealasi selle eest premeerida „julgeolekutagatiste ja investeeringutega“.

„Ameerika erasektor, mitte maksumaksja, võiks aidata üles ehitada energiavõrgu, mida Põhja-Koreal on hädasti vaja,“ ütles Pompeo. Tema väitel võib USA ka sanktsioone leevendada, hoolimata värske rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoni märkusest, et USA ei anna Kimile mingit majaduslikku abi.