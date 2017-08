USA välisminister hoiatas Pakistani NATO liitlase eristaatuse kaotamise eest

Ühendriikide välisminister Rex Tillerson hoiatas teisipäeval pahast Pakistani NATO eesõigustatud välisliitlase eristaatuse küsimuse alla sattumise eest, kui riik on jätkuvalt turvapaigaks äärmuslastele.

"Meil on mõjuvõimu - abi või riigi eristaatus NATO välise liitlasena, kõik see on võimalik läbirääkimiste lauale panna," vahendab AFP Tillersoni sõnu.

Tillerson ütles, et Washington soovib võitluses Talibani vastu Pakistaniga koostööd teha, kuid soovib, et Pakistan sulgeks sõjaväelised turvasadamad.

Avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi kriitikale, et Pakistan toetab "kaose agente".

Ühendriikide riigipea kritiseeris oma kõnes karmisõnaliselt Pakistani, mida nimetas terroristide turvasadamaks.

"Me oleme maksnud Pakistanile miljardeid ja miljardeid, kui see samal ajal pakub turvalist paika terroristidele, kelle vastu me võitleme. See peab muutuma ja see muutub viivitamatult," ütles president.