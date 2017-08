USA välisminister andis mõista: Trump ei esinda ameeriklastele omaseid väärtusi

Ameerika Ühendriikide välisminister Rex Tillerson avaldas pühapäeval arvamust, et president Donald Trump ei esindanud Charlottesville'i sündmuste järel ameeriklastele omaseid väärtusi.

Tillerson ütles usutluses telesaatele „Fox News Sunday“, et maailmal ei ole ameeriklaste väärtushinnangute suhtes kahtlusi, kuid mis puudutab president Trumpi, siis tema „räägib enda eest“.

Tillerson on üks mitmest, kuid seni kõrgeim valitsusametnik, kes on keeldunud riigipea vastuolulisi sõnavõtte Charlottesville'i sündmuste järel kaitsmast, vahendab The Guardiani uudisteportaal.

Trump avaldas Charlottesville'i raputanud valgete marurahvuslaste meeleavalduse järel arvamust, et Ku Klux Klani, neonatside ja valgete ülemvõimu pooldajate meeleavaldusel osales väga häid inimesi ning süü vägivallas langeb mõlemale poolele. „Oli grupp ühel pool, mis oli paha, ja oli grupp teisel pool, mis oli ka väga vägivaldne. Ja keegi ei taha seda öelda, aga mina ütlen seda just praegu,“ lausus Trump, pälvides teravat kriitikat nii vabariiklaste kui ka demokraatide leerist.

Vägivald Charlottesville'is puhkes, kui valged marurahvuslased kogunesid Charlottesville'i meeleavaldusele „Ühendage parempoolsed“ protestiks plaani vastu võtta maha USA kodusõja orjapidamist pooldanud konföderaatide armee komandöri Robert Lee kuju.

Ühel hetkel sõitis suurel kiirusel rahva hulka sõiduauto, mis tappis ühe naise ja vigastas 19 inimest. Autot juhtinud 20-aastane Ohiost pärit James Fields oli teadaolevalt natside sümpatiseerija.

Trump esines vägivallalaine järel avaldusega, mõistes hukka „paljude poolte“ vihkamise ja vägivalla, mis kutsus otsekohe esile terava kriitika, sest president ei mõistnud selgelt hukka valgeid marurahvuslasi.

Küll aga sai Trump kiita rassistliku organisatsiooni Ku Klux Klani juhi David Duke’i käest. „Aitäh, president Trump, teie aususe & julguse eest rääkida tõde,“ säutsus Duke oma Twitteri kontol.