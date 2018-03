USA välisministeeriumi esindaja: Venemaa on süvamerekoletis; Vene saatkond Washingtonis: USA teeb natsipropagandat

Venemaa saatkond USA-s leiab, et Venemaa võrdlemine „koletisega meresügavustest” on sarnane natsipropaganda meetoditega, vahendab Gazeta.ru.

Sellise võrdluse tegi USA välisministeeriumi ametlik esindaja Heather Nauert pressikonverentsil. Kui temalt küsiti, kas Venemaa kujutab endast vaatamata 60 diplomaadi väljasaatmisele endiselt ohtu USA eesseisvatele valimistele, vastas Nauert, et Venemaal on pikad käed, Venemaal on palju kombitsaid ja ta on nagu koletis meresügavustest.

„Täna nägime me riigidepartemangu esituses „Grosse antibolschewistische Schau’d” („suurt bolševismivastast etendust”),” teatas Venemaa saatkond Washingtonis Twitteris, lisades juurde Natsi-Saksamaa propagandaplakati.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018

Enne seda korraldas Venemaa saatkond USA-s Twitteris hääletuse selle üle, milline USA peakonsulaat Venemaal tuleks sulgeda. Hääletuse võitis Peterburi.