USA välisministeerium: Tillerson arutab NATO kohtumisel Vene agressiooni tõrjumist ja nõuab liitlastelt kaitsekulude tõstmist

USA välisministeeriumi teisipäevasel taustabriifingul ütles ministeeriumi kõrge ametnik ajakirjanikele, et välisminister Rex Tillerson plaanib reedesel NATO välisministrite kohtumisel „väga jõuliselt“ meenutada, et liitlased peavad kaitsekulusid tõstma.

Välisministeeriumi veebilehe teatel märkis anonüümsust nõudnud ametnik briifingul, et olukord, kus USA katab ebaproportsionaalselt suure osa NATO kaitsekulutustest, ei saa kauem jätkuda. „President [Donald] Trump, välisminister Tillerson, kaitseminister [James] Mattis ja asepresident [Mike] Pence – kõik nad survestavad liitlasi, et nad kiiremini ja rohkem ära teeksid,“ ütles ametnik. „See ei ole absoluutselt miski, mille eest nad kavatseksid vabandada. Nad hakkavad seda tegema üsna avalikult.“

USA kavatseb tema sõnul liitlastele esitada konkreetse ajakava, mille jooksul need peaksid oma eelarvepoliitikat muutma. Samas keeldus diplomaat täpsustamast, kuidas kavatseb USA käituda, kui mõni liitlane seda ajakava ei täida. Ta tõi positiivseks näiteks Balti riigid, kelle välisministrid teisipäeval Tillersoniga kohtusid. „Eesti on juba eesmärgi täitnud, Läti ja Leedu jõuavad sinna ligikaudu järgmiseks aastaks,“ ütles ametnik.

Samuti plaanib Tillerson survestada liitlasi, et need suurendaksid osalust terrorismivastases võitluses. „Viimaks: minister arutab ukrainlastega halvenevat olukorda Ukrainas ja vajadust, et NATO aitaks kaasa Venemaa agressiooni lõpetamisele naaberriikides – survestaks Venemaad agressiooni lõpetama ja täitma Minski leppeid. Nii et ka Ukrainast tuleb kohtumisel vägagi juttu.“

Ukrainale relvastuse tarnimine siiski päevakorras ei ole. „Nagu teate, oleme Ukrainale andnud sadu miljoneid dollareid julgeolekuabi,“ ütles diplomaat. „Meie eesmärk on aidata Ukrainal end kaitsta ja taastada oma territoriaalne tervilikkus ja suveräänsus. Käimas on eelarutelud, kuidas seda täpselt teha. Täna ei ole meill kaitserelvade teemal midagi teatada.“