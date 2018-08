USA välisministeerium: Rootsi meediaväljaanded rivist välja löönud küberrünnakud pärinesid Venemaalt

Buzzfeed vahendab, et samaaegselt kui vene luureteenistus USA presidendikampaaniasse sekkus ning Hillary Clintoni e-kirju lekitas, mõjutasid häkkerid vähemalt üheksat Rootsi ajalehte ning levitasid informatsiooni, mis kutsus üles Rootsit NATO-ga koostööd mitte tegema.

USA diplomaatidele Euroopas mõeldud diplomaatiline kiri saadeti laiali 2016. aasta oktoobris, andes ülevaate Venemaa sekkumisest USA valimistesse. Kirjas oli juttu ka sellest, et Venemaa on alustanud laiaulatusliku NATO-vastase kampaaniaga, et destabiliseerida avalikku arvamust ennekõike Rootsis, aga Soomes.

Esimesed rünnakud pandi kirja andmetel toime juba 2016. aasta märtsis - ajal mil Rootsis arutati NATO sõjalise koostöö lepingu sõlmimist. Rootsi online väljaanded olidki lugejatele märtsi keskpaigasmaas. Leping sõlmiti sama aasta mais nii Rootsis kui ka Soomes.

Kuigi rootsi ajalehtede suunas sooritatud küberrünnakud ei ületanud USA-s uudiskünnist, räägiti neist palju Eestiski. Rünnakud toimusid märtsi keskel ning kestsid ühtekokku viis päeva. Maas olid päevalehed nagu näiteks Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet ja Expressen.