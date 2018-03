USA välisministeerium kinnitas, et Põhja-Korea kasutas Kim Jong-uni poolvenna mõrvamiseks keemiarelva

USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert teatas eile Twitteris, et USA mõistab keemiarelvade kasutamise mõrvadeks hukka, vahendab Associated Press.

„Ühendriigid tegid 22. veebruaril 1991. aasta keemiliste ja bioloogiliste relvade kontrolli ja nendega sõjapidamise elimineerimise seaduse alusel kindlaks, et Põhja-Korea valitsus kasutas keemilise sõjapidamise ainet VX Kim Jong-nami mõrvamiseks Kuala Lumpuri lennujaamas,” kirjutas Nauert. „USA mõistab keemiarelvade kasutamise mõrva toimepanemiseks hukka. See avalik põlguse ülesnäitamine universaalsete keemiarelvade kasutamise vastaste normide vastu demonstreerib Põhja-Korea hoolimatut iseloomu ja rõhutab, et me ei saa endale lubada Põhja-Korea ükskõik millise massihävitusrelvade programmi tolereerimist.”

US condemns use of chemical weapons to conduct an assassination. This public display of contempt for universal norms against chemical weapons use further demonstrates reckless nature of #NorthKorea & underscores we cannot afford to tolerate a North Korean WMD program of any kind.