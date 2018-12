USA välisministeerium hoiatab: Barcelonas on pühade ajal terrorioht, otsitakse 30-aastast marokolast

USA välisministeerium hoiatab Twitteris terroriohu eest Barcelonas nii jõulude ajal kui ka aastavahetusel, kirjutab Helsingin Sanomat.

"Terroristid võivad avalikus ruumis - bussides ja mujal ühistranspordis ning kõikjal turistide seas populaarsetel aladel - rünnata hoiatamata või lühikese hoiatuseajaga," seisab Twitteris.

Konkreetsemalt otsib Kataloonia politsei 30-aastast marokolast, kes on arvatavasti liitunud terrorirühmitusega ning omab ka bussijuhtimise luba, kirjutab hispaaniakeelne väljaanne El Pais.

Bussijuhtidele tehakse pistelist kontrolli Barcelona keskusesse suunduvatel aladel.

La Rambla on ka varem olnud terroristide sihtpunkt. Eelmise aasta augustis hukkus seal 16 ning sai viga üle 100 inimese, kui buss sööstis jalakäijate alale. Kurjategija, marokolase Younes Abouyaaqoubini lasi politsei maha.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq