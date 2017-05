USA välisministeerium andis hoiatuse jätkuva terroriohu kohta kogu Euroopas

USA välisministeeriumi teatel näitavad laialdast kajastust leidnud intsidendid Prantsusmaal, Venemaal, Rootsis ja Ühendkuningriigis, et Islamiriigil, Al-Qaidal ja nende liitlastel on võime Euroopas terroriakte kavandada ja läbi viia.

„Äärmuslased keskenduvad mõeldavate sihtmärkidena jätkuvalt turismipaikadele, transpordikeskustele, turgudele/kaubanduskeskustele ja kohalikele valitsushoonetele. Lisaks sellele jäävad võimalike rünnakute jaoks prioriteetseteks kohtadeks hotellid, klubid, restoranid, pühakojad, pargid, suurüritused, haridusasutused, lennujaamad ja muud pehmed sihtmärgid,“ teatab USA välisministeerium.

