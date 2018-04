USA väitel on neil usutavaid tõendeid, et Venemaa ja Süüria puhastavad väidetava keemiarünnaku toimumispaika

USA teatas eile, et neil on usutav informatsioon ja luureandmed, mis näitavad, et Vene ja Süüria režiimi ametnikud ei lase uurimismeeskonda väidetava keemiarelvarünnaku toimumispaika Doumas ning puhastavad seda ja eemaldavad süüd tõestavaid tõendeid.

Rahvusvahelise Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) uurijad ei olnud USA avalduse tegemise ajaks endiselt pääsenud Douma linna, kus rünnakud väidetavalt aset leidsid. Keemiarelvade väidetavast kasutamisest on möödas 12 päeva ja ligi nädal sellest, kui USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia andsid selle eest raketilöögi Süüria režiimile, vahendab ABC News.

„Meil on usutav informatsioon, mis osutab sellele, et Vene ametnikud teevad Süüria režiimiga koostööd nende inspektorite Doumasse ligipääsu takistamiseks ja venitamiseks,” ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert eile. „Me usume, et see on katse viia läbi nende oma lavastatud juurdlusi. Me usume, et Vene ametnikud on teinud Süüria režiimiga koostööd, et puhastada nende kahtlustatavate rünnakute toimumispaigad ja eemaldada süüd tõestavad tõendid keemiarelvade kasutamise kohta.”